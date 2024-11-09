Вероятно, такая тенденция продолжится.

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, ссылаясь на данные аналитической компании Mercury Research, на фоне финансовых неудач Intel и скандала с нестабильной работой старших процессоров Raptor Lake AMD уверенно наращивает свою долю на рынке десктопных CPU. Так, в третьем квартале 2024 года доля «красных» выросла на 5.7% и достигла 28.7%. Примечательно, что ровно год назад, по данным все той же Mercury Research, AMD контролировала менее 20% рынка. Демонстрирует успехи AMD и статистика игрового сервиса Steam.

По мнению ряда экспертов, тенденция на наращивание компанией доли рынка десктопных CPU продолжится, хотя она могла бы стать еще более явно выраженной, если бы релиз процессоров Ryzen 9000 оказался более успешным. К сожалению, как обозреватели, так и потребители отметили, что новые CPU являются проходными и не заслуживают внимания – по крайней мере, с учетом нынешних цен. Впрочем, AMD достигла успеха позднее, выпустив безоговорочно лучший игровой процессор Ryzen 7 9800X3D с дополнительным 3D-кэшем. Модель моментально оказалась в дефиците, поскольку приобретают ее не только геймеры, но и перекупщики.