Об этом рассказал известный инсайдер Kepler

Как сообщает ресурс Wccftech, ссылаясь на слова известного инсайдера, выступающего под псевдонимом Kepler, будущие процессоры AMD Zen 6, по предварительным данным, выйдут в конце 2026 года или в начале 2027 года. Примечательно, что если верить данным инсайдера, CPU сохранят совместимость с сокетом AM5, а значит, последний переживет как минимум 3-4 поколения процессоров. Ключевая особенность процессоров Zen 6 – в увеличении количества ядер на один CCD-чиплет до 32 штук. Впрочем, до релиза Zen 6 AMD, вероятно, выпустит еще немало процессоров Zen 5.

Эксперты Wccftech считают, что у AMD не возникнет проблем совместимости с оперативной памятью, поскольку модули DDR6 не появятся на ПК до 2027 года или появится в единичных экземплярах. С учетом того, что компания Intel в настоящий момент находится не в лучшем финансовом положении, а перспективы ее сокета LGA 1851 неизвестны, использование AMD платформы AM5 на протяжении нескольких лет может стать важным конкурентным преимуществом, которое вкупе с другими позволит фирме и дальше наращивать свою долю на рынке CPU.