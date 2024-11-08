Модель пользуется огромным спросом среди геймеров и перекупщиков

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, новый восьмиядерный игровой процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, оснащенный дополнительным 3D-кэшем пользуется колоссальным спросом со стороны геймеров. Так, потребители и перекупщики уже раскупили все запасы новеньких CPU в большинстве торговых сетей США и Евросоюза — на eBay же модель предлагают более, чем за 750, а порой и за 1000 долларов, пользуясь ажиотажным спросом и дефицитом.

Если верить обзорам и тестам, Ryzen 7 9800X3D в настоящий момент является однозначно лучшим игровым процессором – он превосходит в большинстве проектов такие модели, как Intel Core i9-14900K, Arrow Lake и AMD Ryzen 7 7800X3D. Немаловажно, что CPU обеспечивает преимущество не только по средней, но и по минимальной частоте смены кадров.

Согласно сведениям журналистов, крупный ритейлер Mindfactory уже полностью распродал вторую партию Ryzen 7 9800X3D посредством предзаказов. Вероятно, дефицит CPU может сохраниться в течение нескольких недель, в особенности, если на рынке сохранится высокая активность перекупщиков. А она, судя по всему, сохранится — альтернатив у чипа в настоящий момент нет.