И решения проблемы пока не найдено

Как сообщает ресурс MacRumors, владельцы смартфонов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max массово жалуются на зависания устройств, при этом базовую версию iPhone 16 проблема, по имеющимся в настоящий момент у журналистов данным, не затрагивает. Чаще всего, согласно отчетам, аппарат внезапно начинает «тормозить», после чего зависает. Спустя какое-то время может следовать перезагрузка.

В большинстве случаев зависания и перезагрузки случаются редко, но отдельные пользователи сообщали о 10-20 случаях в день. Эксперты предполагают, что проблема может быть связана с облачным хранилищем iCloud, поскольку неполадки повторялись на сменных телефонах, если использовалось восстановление из резервной копии. Также некоторые владельцы «яблочных» смартфонов последнего поколения рапортуют о быстрой разрядке аккумуляторной батареи. Ожидается, что упомянутые баги будут устранены Apple в одном из будущих обновлений операционной системы iOS. С учетом того, что проблема с зависаниями является массовой и довольно серьезной, ее скорейшее исправление – в интересах самой компании.