На многих зарубежных рынках наблюдается похожая тенденция

Как сообщают СМИ, в 2024 году в России на 10-20% снизился спрос на умные часы и фитнес-браслеты. Тем не менее, общая выручка ритейлеров от данного сегмента выросла за счет увеличения средней стоимости одного устройства. Среди причин отказа от приобретения носимых электронных гаджетов потребители чаще всего называют отсутствие новых функций. И действительно – в отрасли наблюдается своеобразный застой, из-за отсутствия инноваций фитнес-браслет 2024 года выпуска мало отличается от фитнес-браслета 2022 года выпуска. В результате многие люди теперь обновляют носимые гаджеты раз в 2-3, а то и в 3-4 года, а не ежегодно. Сказалось на продажах и снижение реальной покупательной способности, вызванное высокой инфляцией.

Чаще всего россияне приобретают фитнес-браслеты таких брендов, как Huawei, Xiaomi и Apple. В сегменте же детских умных часов одну из лидирующих позиций неожиданно для многих экспертов благодаря активному продвижению занял отечественный производитель Elari. Ключевым конкурентным преимуществом на рынке стало добавление новых функций, хотя улучшение базовых характеристик вроде времени автономной работы также имеет значение.