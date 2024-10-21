Атака нацелена в первую очередь на пользователей с низкой технической грамотностью

Как сообщает издание «Коммерсант», мошенники стали использовать мессенджер Telegram для рассылки вирусов, троянов и другого вредоносного программного обеспечения под видом фотографий. В первую очередь атака нацелена на людей с низкой компьютерной, и, в целом, технической грамотностью – опытный пользователь заметит, что присланный файл обладает расширением .apk, то есть является установочным архивом с приложением внутри.

Защититься от подобной атаки несложно — достаточно не скачивать или хотя бы не запускать присылаемые файлы и не устанавливать сомнительные приложения. Тем не менее, людей, плохо разбирающихся в современных гаджетах, название файла со словом «Фото» может ввести в заблуждение. Среди целевой аудитории мошенников в первую очередь – граждане пенсионного и предпенсионного возраста. Получив доступ к смартфону одной жертвы, преступники массово рассылают вредоносный софт под видом фотографий ее контактам в социальных сетях и мессенджерах. В дальнейшем мошенники совершают попытки завладеть денежными средствами попавших под атаку граждан – как при помощи ранее установленного вредоносного ПО, так и задействуя методы социальной инженерии.