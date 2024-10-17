Ожидается, что в скором времени они останутся только в сверхбюджетном сегменте.

Как сообщает китайский ресурс IT Home, многие крупные производители твердотельных накопителей постепенно сворачивают выпуск моделей стандарта PCI-Express 3.0, сосредоточившись на решениях более актуальных стандартов PCI-E 4.0 и 5.0. Ожидается, что со временем SSD стандарта PCI-E 3.0 преимущественно останутся лишь в сверхбюджетном ценовом сегменте, как и SATA III решения. Флагманские накопители будут задействовать пятую (а в дальнейшем шестую) версию интерфейса, а почти все остальные – четвертую, хотя ее возможности для некоторых моделей явно избыточны.

Вносят свой вклад в процесс перехода на более новые стандарты и производители материнских плат, в подавляющем большинстве случаев оснащая свои решения как минимум одним разъемом PCI-E 4.0. Впрочем, даже если плата поддерживает только третью версию интерфейса, твердотельный накопитель с поддержкой четвертой установить все равно можно – он будет работать без каких-либо проблем в режиме обратной совместимости. Единственный нюанс в данном случае – ограничение скоростных возможностей на уровне PCI-E 3.0.