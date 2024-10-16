Ритейлеры распродают остатки, а некоторые сети повышают цены

В текущем месяце тематические ресурсы и СМИ сообщали о возникшем дефиците в торговых сетях процессоров AMD Ryzen 7 7800X3D. Объясняется это просто — производитель прекратил поставки, чтобы способствовать повышенному интересу со стороны геймеров к будущему CPU Ryzen 7 9800X3D. Восьмиядерные же процессоры с 3D-кэшем предыдущего поколения из многих торговых сетей просто пропали, а в других их стоимость значительно выросла.

Как сообщают ресурсы TechPowerUp и ComputerBase, аналогичная ситуация наблюдается и с первым процессором AMD с дополнительным 3D-кэшем – Ryzen 7 5800X3D. Его жизненный цикл подошел к концу, и его поставки, вероятно, полностью прекращены, хотя вышедший значительно позднее Ryzen 7 5700X3D все еще можно купить. Что же касается старшей модели — на Newegg она уже недоступна, а на Amazon и у некоторых европейских ритейлеров предлагается по повышенной цене. Ожидается, что CPU подорожает и на вторичном рынке — он является оптимальным вариантом для геймеров, использующих платформу AM4, и не готовых собирать новый ПК на одном из более актуальных сокетов, например, AM5.