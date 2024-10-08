К тому же, проявляется баг лишь у небольшого процента пользователей

Как сообщает популярный ресурс IT Home, после установки операционной системы Windows 11 версии 24H2 у части пользователей наблюдается необычный баг – у них исчезает курсор мыши. В большинстве случаев проблема проявляется не в «Проводники», а лишь при использовании некоторых приложений – в первую очередь, браузера Chrome и другого программного обеспечения на том же движке.

Причина возникновения проблемы была выявлена довольно быстро – как выяснилось, курсор пропадает у тех пользователей, которые до обновления ОС использовали нестандартные его варианты, загруженные самостоятельно. Соответственно, сброс настроек мыши до заводских устраняет этот курьезный момент.

Обновления операционной системы Windows 11, исправляя одни проблемы, регулярно приносят пользователям другие – чаще всего за последние полгода владельцы ПК и ноутбуков жаловались на проблемы с работой «Проводника» и панели задач, а также нестабильное функционирование системы – загрузку процессора на 100%, спонтанные перезагрузки и зависания. При этом справедливости ради стоит отметить, что описанные критичные неполадки в работе ОС встречаются все-таки редко.