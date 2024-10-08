Такие данные фиксируют опросы hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей

Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на результаты опроса, проведенного ресурсом hh.ru совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), более половины отечественных компаний, использующих в своей деятельности труд иностранных работников, в настоящий момент не могут нанять их в достаточном количестве. На рынке наблюдается значительный дефицит предложения труда, при этом если говорить не о мигрантах, а о гражданах РФ, то уровень безработицы среди них и без того рекордно низкий. Так, по данным РБК, среднегодовой уровень безработицы в России по итогам 2023-го года составил 3,2% - это минимальный показатель за последние 30 лет. Проще говоря, справиться с дефицитом работников исключительно за счет граждан РФ не получится.

Среди причин, которые привели к дефициту иностранных работников, эксперты называют ужесточение миграционного законодательства и трудовых требований к гражданам других стран, желающим легально работать в России. Согласно статистике, почти 50% иностранных работников в РФ – это граждане СНГ и Евразийского экономического союза. Больше всего рабочей силы в страну поставляют Таджикистан и Узбекистан. При этом наиболее востребованные среди трудовых мигрантов профессии – это рабочие и строители. Некоторые фирмы пытаются компенсировать нехватку работников за счет граждан азиатских стран, но пока такие попытки сложно назвать успешными — предприниматели сталкиваются с языковым барьером и другими проблемами.