Энтузиаст приобрел один из таких планшетов и провел собственное мини-расследование.

Энтузиаст, известный под никнеймом LightTool, опубликовал на популярном русскоязычном IT-ресурсе «Хабр» статью, в которой рассказал о массовой продаже на российских маркетплейсах Ozon и Wildberries планшетов с фейковыми техническими характеристиками. Чтобы подтвердить свои слова, автор даже приобрел один из подобных планшетов и провел собственное мини-расследование, выяснив, что спецификации устройства и близко не соответствуют заявленным.

Исследователь купил на Ozon планшет Lingbo A2 – продавец приписывал ему 8-ядерный процессор, 8 гигабайт оперативной памяти, 512-гигабайтный флеш-накопитель и 10-дюймовый экран с разрешением 3000х1440, а также операционную систему Android 12. Сфальсифицированы характеристики оказались достаточно «качественно» — в ряде случаев реальные спецификации показывала лишь одна из 4-5 испробованных энтузиастом программ. Примечательно, что у поддельного планшета на момент написания статьи на Хабре было уже более 7500 отзывов со средней оценкой 4.8.

На практике оказалось, что планшет базируется на старом четырехъядерном процессоре 2016 года MT6737, а также обладает только 2 гигабайтами оперативной памяти и 32-гигабайтным флеш-накопителем. Обманул продавец и с разрешением экрана – оно составляет лишь 1280х800 пикселей. Емкость аккумуляторной батареи и скорость зарядки также оказались ниже заявленных. А функционирует планшет под управлением не Android 12, а Android 8.1.

Как подчеркнул автор, поддельные планшеты с фейковыми техническими характеристиками продаются и под другими брендами – например, W&O, Oulestor, X-Prime и Umiio. Аналогичная история – и со смартфонами. При этом с возвратом такого рода устройств нередко могут возникать проблемы — если маркетплейс откажет, потребитель, конечно, выиграет суд, но на это может уйти много времени.