Этот факт может указывать на остановку производства

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, в европейских магазинах становится все сложнее найти флагманские графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4090, а некоторые их модификации и вовсе пропали из продажи. По мнению команды сайта, этот факт может означать, что производство таких видеокарт остановлено в связи со скорым выходом на рынок решений нового поколения — RTX 5090 и RTX 5080. Косвенно подтверждают такую информацию и инсайдеры – по их данным, у оптовиков и дистрибьюторов заказать RTX 4090 уже не представляется возможным.

Ранее тематические ресурсы и СМИ сообщали, что похожая ситуация наблюдается и с игровым процессором AMD Ryzen 7 7800X3D – в преддверии релиза линейки 9000X3D он постепенно исчезает с полок торговых сетей и из каталогов интернет-магазинов. А дефицит, согласно закону спроса и предложения, ожидаемо приводит к повышению цен. При этом новые процессоры и видеокарты тоже не будут стоить дешево – в особенности в российской рознице. В качестве примера можно привести ситуацию с дебютом на отечественном рынке консоли Sony PlayStation 5 Pro. Если в США она предлагается за 700 долларов, а в Европе – за 800 евро, то в России некоторые крупные торговые сети установили стоимость предзаказа в 130 тысяч рублей.