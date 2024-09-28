Это означает, что дополнительную память получит каждый из чиплетов

Как сообщает Benchlife, будущие флагманские игровые процессоры AMD Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D, в отличие от 7950X3D, могут получить не 64 мегабайта, а 128 мегабайт дополнительного 3D-кэша. Это означает, что собственную микросхему 3D V-Cache получат оба чиплета с ядрами, а не только один из них, как было в случае решений предыдущего поколения. Что же касается Ryzen 5 9600X3D и Ryzen 7 9800X3D – они ожидаемо получат только 64 мегабайта 3D V-Cache, поскольку у них лишь один чиплет с ядрами.

По мнению ряда экспертов, путем добавления дополнительного 3D-кэша AMD планирует сделать будущие процессоры более привлекательными для геймеров, хотя в настоящий момент неизвестно, будет ли прирост производительности в играх ощутимым. Запуск «обычных» CPU Ryzen 9000 вышел крайне неудачным – процессоры оказались дороже моделей предыдущего поколения, несмотря на крайне скромную прибавку вычислительной мощности. Некоторые обозреватели и техноблогеры даже окрестили Zen 5 самым неудачным поколением процессоров AMD с 2016 года – то есть с момента официального анонса бренда Ryzen. И с подобными заявлениями трудно спорить.