А также предпримет ряд других шагов с той же целью.

Как сообщают СМИ, корпорация Intel объявила о принятии ряда антикризисных мер, включая выделение направления производства чипов в отдельную компанию, а также заключение сделки с Amazon. Среди стоящих перед фирмой задач – сокращение расходов, увеличение эффективности вложений, пересмотр финансирования ряда направлений. Ключевыми для Intel направлениями останутся разработка x86-процессоров и производство чипов. Последнее станет дочерней компанией Intel Foundry, что, по задумке руководства, обеспечит партнерам большую прозрачность в рамках двухсторонних взаимодействий.

Не обошлось и без явных потерь – так, строительство фабрик в Германии и Польше будет остановлено на два года. В Intel объясняют это состоянием рынка, но реальные причины, вероятно, более прозаические, и главная из них – это плачевная финансовая ситуация, в которой пребывает компания после публикации последнего квартального отчета. При этом от реализации проектов в США Intel не отказывается — речь идет о предприятиях в Аризоне, Орегоне, Нью-Мексико и Огайо. Продолжит корпорация инвестировать и в технологии искусственного интеллекта, а также разработает для Amazon специальный ИИ-чип. По словам гендиректора Intel Пэта Гелсингера, руководству компании предстоит принять еще немало непростых решений – и это с учетом того, что фирма уже объявила об увольнении около 15000 сотрудников и сокращении инвестиций во многие направления и проекты.