В МВД пояснили: цель аферистов — вывести на эмоции и выманить деньги.

Как сообщает один из официальных телеграм-каналов МВД, «Вестник киберполиции России», мошенники стали использовать сгенерированные при помощи нейросетей дипфейк-голоса детей при общении с родителями. Цель злоумышленников – вывести граждан на эмоции, после чего под тем или иным предлогом выманить у них денежные средства.

Как правило, потенциальной жертве поступает звонок или аудиосообщение с голосом рыдающего и сообщающего о тех или иных проблемах ребенка. Точнее – голоса ребенка, созданного при помощи дипфейк-технологий. Описанные проблемы, как правило, решаются при помощи денег. Пример такой ситуации: сбил другого ребенка и нанес ему травму, родители требуют денег, иначе будет обращение в полицию.

Другой пример, который привели в МВД: матери позвонила проживающая в другом городе дочь-студентка и испуганным голосом сообщила, что якобы задержана полицейскими, которые требуют от нее денег, если же денег не дать, то ее задержат, а телефон отберут. Испуганная мать поддалась на уловку мошенников и пошла в банк, а предотвратить перевод денег помогла случайность — женщине позвонила настоящая дочь.

Чтобы получить образец голоса ребенка мошенники могут позвонить ему, представившись, например, сотрудниками проводящего опрос центра изучения общественного мнения. Короткого разговора достаточно для грубой дипфейк-имитации голоса человека, что, с учетом не лучшего качества передачи аудио при телефонной связи, а также фактора эмоций, может побудить жертву перевести деньги мошенникам. В МВД предупреждают, что при любом подозрительном звонке следует включать критическое мышление и не поддаваться эмоциям. А эксперты по информационной безопасности добавляют: придумайте слово или фразу, по которым можно будет удостовериться, действительно ли с вами разговаривает ребенок. В идеале даже пару слов или фраз – первый вариант будет означать, что все хорошо, а второй – завуалированную просьбу о помощи, если нужно, например, перезвонить, и срочно позвать домой.