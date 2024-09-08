На проект было потрачено несколько десятков тысяч долларов.

Как сообщает Engadget, YouTube-блогеры Мэтью Перкинс и Арун Майни попали в Книгу рекордов Гиннесса, создав почти двухметровую копию (1.82 м) смартфона iPhone 15 Pro Max, причем не просто макет, а работающее устройство. За основу был взят 88-дюймовый OLED-телевизор, а весит все изделие немногим меньше 200 кг. На экран телевизора была наклеена специальная сенсорная пленка.

Гораздо более трудоемкой задачей, чем придание дисплею сенсорности, было размещение таких элементов, как камеры, кнопки и динамики — блогерам пришлось даже соорудить алюминиевую раму на колесиках. Камеры, кстати, использовались недешевые — Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark 4. Что же касается операционной системы – конечно, установить iOS на телевизор не было никакой возможности, поэтому авторы проекта выбрали Bliss OS и имитировали главный экран «яблочного» смартфона. Готовый проект блогеры протестировали, попробовав с его помощью совершать видеозвонки, смотреть ролики, переписываться в мессенджерах и осуществлять онлайн-покупки. Все тесты завершились успешно. Всего на проект ушло порядка 70 тысяч американских долларов.