Специалисты Palo Alto Networks обнаружили сеть мошеннических интернет-ресурсов

Эксперты компании Palo Alto Networks, специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили сеть мошеннических интернет-ресурсов, эксплуатирующих образы политиков и других публичных личностей с целью вовлечения пользователей в сомнительные инвестиционные проекты, чаще всего являющиеся финансовыми пирамидами, а также для прямой кражи их средств. Злоумышленники активно используют дипфейк-технологии, генерируя с их помощью фотографии, аудиозаписи и видеоролики со знаменитостями, якобы призывающими вложить свои деньги в какой-либо проект. Например, преступники эксплуатировали образ бывшего президента США Дональда Трампа, журналиста Такера Карлсона, а также американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

Команде Palo Alto Networks удалось выяснить, что многие мошеннические ресурсы «таргетированы» на конкретные страны, включая как США, Канаду и государства Евросоюза, так и Россию, Казахстан и Узбекистан. К концу лета специалистам удалось выявить сотни используемых злоумышленниками доменов. Отмечается, что использование дипфейк-технологий является серьезной угрозой, поскольку узнаваемые образы политиков, предпринимателей, актеров, блогеров и других публичных лиц могут вызывать у аудитории доверие, что облегчает мошенникам задачу по хищению денежных средств. И чем более продвинутыми становятся генерирующие контент нейросети, тем сложнее будет отличить дипфейк фото, аудио и видео от подлинных.