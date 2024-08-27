Ролик собрал множество восторженных отзывов

Как сообщает PCGamesN, разработчики масштабного мода Skywind из команды TESRenewal провели в рамках мероприятия Creation Mod Con 2024 двухчасовую демонстрацию обновленного мира культовой RPG The Elder Scrolls III: Morrowind на движке The Elder Scrolls V: Skyrim. На видео попали как несколько городов и деревень, включая хорошо знакомые фанатам игры Балмору, Садрит Мору и Сейда Нин, так и пещеры и другие локации.

Команда Skywind не только переносит Morrowind на движок Skyrim, но и расширяет мир игры – например, был переработан регион Грейсленд, который в оригинальной игре содержал мало контента. Также моддеры изменили механику Криков из пятой части серии, адаптировав ее для использования магии, и вернули ряд отличительных черт Morrowind, включая систему снаряжения с большим количеством слотов и возможность сражаться под водой. Частично готова и озвучка.

К сожалению, даты выхода Skywind TESRenewal по-прежнему не называют, но в мае разработчики подчеркнули, что релиз «уже показался на горизонте». Новое видео собрало множество положительных отзывов от фанатов The Elder Scrolls: мод хвалят за бережное отношение к оригиналу, внимание к деталям, глубину погружения. Некоторые комментаторы даже писали, что ждут Skywind больше, чем следующую официальную часть The Elder Scrolls.



