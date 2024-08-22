Впрочем, многие товары подорожали значительно сильнее

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные автомаркетплейса Fresh, за последние 3 года стоимость отечественного легкового автомобиля Lada Granta в базовой комплектации увеличилась на 25%. В 2021 году такую машину можно было приобрести за 560 тысяч рублей, а сейчас она предлагается за 700 тысяч рублей и дороже. Серьезно прибавили в цене и другие комплектации, а также прочие предлагаемые заводом «АвтоВАЗ» транспортные средства. Стоит отметить, что завод поднимал цены на автомобили 4 раза только в 2024 году, хотя не все удорожания затрагивали базовую комплектацию Lada Granta.

Эксперты отмечают, что большинство транспортных средств иностранного производства подорожали за прошедшие 3 года значительно сильнее, чем на 25%. По сравнению с другими товарами рост в 25% также можно считать не слишком значительным – например, некоторые продукты питания выросли в цене на 20-40% только за последний год. Среди причин называются следующие: высокая инфляция, санкции, перегрев экономики. Предпринимаемые же Центробанком меры по борьбе со снижением реальной покупательной способности граждан пока имеют весьма ограниченные успехи.