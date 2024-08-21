Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер заявил, что нынешние затраты корпорации слишком велики.

Как сообщает CRN, корпорация Intel планирует сократить часть сотрудников и урезать расходы на продажи и маркетинг на внушительные 35% к концу 2024 года. Журналистам удалось ознакомиться с несколькими слайдами внутренней презентации компании. Ранее гендиректор Intel Пэт Гелсингер заявил, что затраты фирмы неоправданно высоки, с учетом того, что прибыли не растут.

Положение Intel значительно ухудшилось после публикации последнего квартального отчета, также компания сталкивается с усиливающейся конкуренцией сразу на нескольких направлениях. Среди ее основных конкурентов на различных рынках можно назвать таких знаковых игроков, как AMD, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek и Amazon. Тем временем многие аналитические агентства понизили рейтинг Intel на фоне негативных новостей и снижения стоимости акций корпорации.

Опрошенные журналистами эксперты подчеркивают, что для Intel важно продолжать развивать направление продаж, поскольку оно приносит прибыль, сокращение же персонала и затрат может в среднесрочной и долгосрочной перспективе привести не к позитивным, а к негативным последствиям. Впрочем, если речь идет об устранении дублирования функций, серьезного негативного эффекта от уменьшения издержек не будет.