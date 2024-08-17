Бутыли и другие емкости должны маркироваться QR-кодами

Как сообщает издание «Ведомости», объединение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилось в Минпромторг с просьбой провести проверку отечественных маркетплейсов. Согласно сведениям журналистов, общественники предупреждают о продаже бутилированной воды без соответствующей маркировки – без QR-кодов, вопреки требованиям регламента ЕАЭС.

Немаркированная вода в ряде случаев может быть и контрафактной, что подвергает угрозе здоровье потребителей. Ранее регулирующими органами уже выявлялись случаи продажи водопроводной воды под видом минеральной, добытой из скважин, хотя и не на маркетплейсах. Система маркировки предназначена именно для того, чтобы потребитель, отсканировав QR-код, мог убедиться в подлинности продукции, а также узнать, когда она была выпущена, и какой у нее срок годности. Также маркировка позволяет отслеживать движение товаров.

Есть, впрочем, и минусы. В теории QR-коды способны полностью заменить штрих-коды, дополнительно вобрав в себя их функции, но в настоящий момент кассирам и сотрудникам складов приходится считывать как штрих-коды, так и QR-коды, что занимает дополнительное время.