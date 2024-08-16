Актуальна проблема и для ОС Windows 10

Как сообщает ресурс Windows Latest, критическое обновление под номером KB5041585, исправляющее уязвимость протокола TCP/IP, вызывает серьезные проблемы как на Windows 10, так и на Windows 11. В ряде случаев апдейт просто не устанавливается. Но это еще не самый худший вариант – как пишут пользователи, на некоторых ПК после установки обновления значительно снижается производительность в играх. Также иногда отмечаются такие проблемы, как постоянная загрузка процессора на 100% и неработоспособность игр с античитом на уровне ядра ОС, например, Valorant или League of Legends от компании Riot Games.

Обновления Windows 10 и Windows 11, исправляя одни ошибки, регулярно становятся причиной других. Ранее тематические ресурсы и СМИ сообщали о сбоях в работе «Проводника» и панели задач Windows 11, вызванных инсталляцией очередного ежемесячного накопительного апдейта. Решением в данном случае может быть приостановка или временное отключение обновлений. Судя по реакции пользователей в социальных сетях, многие так и поступают – откладывают установку обновлений на максимальный срок, поскольку более, чем за месяц Microsoft, как правило, исправляет наиболее критичные баги.