Такой софт распространяется по множеству каналов.

Как сообщает издание «Известия», в России значительно вырос спрос на так называемые «ускорители Youtube» — далекие от технологий пользователи регулярно вбивают подобные запросы в поисковики. Чаще всего под видом подобных приложений распространяются или обычные VPN, или вредоносный софт – например, перехватывающий SMS и push-уведомления и пересылающий их содержимое злоумышленникам.

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Опрошенные журналистами эксперты отметили, что сама формулировка «ускоритель Youtube» является некорректной, и, как правило, используется нечестными маркетологами или мошенниками. Под видом «ускоряющих» приложений может скрываться вирус-шифровальщик, троянский софт, приложение для удаленного управления смартфоном или иное программное обеспечение, способное причинить владельцу смартфона финансовый или иной ущерб.

Предотвратить такой ущерб просто – для этого достаточно не скачивать приложения из непроверенных источников и пользоваться официальными магазинами вроде Google Play. Вредоносный софт в них иногда просачивается, но происходит это крайне редко. Приложениям же из соцсетей, с форумов, из мессенджеров, доверять не следует. Даже если поначалу кажется, что они работают нормально, создатели, если они являются злоумышленниками, могут на протяжении длительного времени собирать «пользовательскую базу», а потом единомоментно запустить при помощи такого приложения вредоносную активность.