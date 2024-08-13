Комплектующие дорожают, а в РФ дополнительно наблюдаются проблемы с оплатой и логистикой

Как сообщают СМИ, к осени в российских магазинах могут подорожать ноутбуки – цены вырастут примерно на 10%. Основной причиной является увеличение цен на комплектующие, которое является общемировым трендом. Также ритейлеры указывают на сохраняющуюся неопределенность с оплатой поставок и логистическими цепочками.

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Представители торговых сетей рассказывают, что на протяжении длительного времени сохраняли цены на ноутбуки, чтобы выдерживать конкуренцию. При этом стоимость таких комплектующих, как накопители и оперативная память за последний год ощутимо выросла. Именно поэтому подорожание коснется в первую очередь мобильных ПК сверхбюджетного и бюджетного ценовых сегментов — в среднем и более высоких сегментах стоимость SSD и ОЗУ составляет лишь небольшой процент от общей стоимости устройства.

Если подытожить, представители ритейлеров и эксперты полагают, что стоимость недорогих ноутбуков вырастет ощутимо, при этом более продвинутые модели подорожают незначительно. Также некоторые опрошенные журналистами специалисты указывают на фактор повышенного спроса — бюджетные лэптопы часто приобретаются к началу учебного года.