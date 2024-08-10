Восстановление лакокрасочного покрытия может обойтись владельцам в солидные суммы

Как сообщают СМИ, в частности, журнал «За рулем», в Китае из-за солнечной и аномально жаркой погоды зафиксированы случаи вздутия пленки на кузовах автомобилей. Смотрятся такие транспортные средства весьма комично — в соцсетях уже придумали множество шуток и мемов, например, про то, что машины «покусали пчелы». На самом же деле причиной проблемы является применение низкокачественных пленок и/или нарушение технологий оклеивания.

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Некоторые автовладельцы обтягивали кузов своих авто пленкой для красоты, другие – для защиты лакокрасочного покрытия. Результат в любом случае получился удручающим – восстановление презентабельного внешнего вида машин может обойтись в солидные суммы. К счастью, проблема затрагивает сравнительно небольшое количество автомобилей – далеко не все пленки даже при длительном воздействии солнечных лучей образуют продемонстрированные на фотографиях и видео в китайских соцсетях «пузыри». Тем не менее, для многих водителей сложившаяся ситуация стала очередным напоминанием о том, что попытка сэкономить, например, купив контрафактную пленку, может привести к дополнительным финансовым затратам. Скорее всего, в китайском языке есть аналог