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[Zero]
Realme показала 300-ваттную зарядку для смартфонов в действии
Она заряжает смартфон от 0% до 15% за полминуты.

Китайская компания Realme продемонстрировала 300-ваттную зарядку для смартфонов в действии. Какой именно аккумулятор используется в демонстрационном видеоролике – неизвестно, но с высокой долей вероятности можно предположить, что речь идет о литийсодержащей батарее емкостью 4500-6500 мА*ч, поскольку толщина используемого в тестировании смартфона является стандартной для отрасли.

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За 30 секунд 300-ваттная зарядка позволяет пополнить запас энергии аккумулятора с 0% до 15%. Если экстраполировать подобный результат, то батарея емкостью 5000 мА*ч должна зарядиться до 100% менее, чем за 4 минуты. На практике, впрочем, такой результат вряд ли достижим — как правило, мощность зарядки снижается, когда аккумулятор заряжен почти полностью. Впрочем, о чем можно говорить с уверенностью – так это о том, что при использовании подобного зарядного устройства аккумулятор можно полностью зарядить значительно быстрее, чем за 8 минут. В самой Realme и вовсе говорят о 5 минутах, но такая цифра выглядит скорее маркетинговым преувеличением.

В какой срок на рынок выйдет смартфон с 300-ваттной зарядкой – информации пока нет, но в сети предполагают, что это может случиться в конце 2024 года или в начале 2025 года. В настоящий момент в ассортименте Realme имеются аппараты с 240-ваттной зарядкой, что является рекордом для отрасли. При этом некоторые эксперты по мобильным устройствам и техноблогеры предполагают, что использование столь мощных зарядок может вызывать ускоренную деградацию аккумулятора со снижением его емкости. Чтобы проверить данную гипотезу на практике, необходимо провести как минимум несколько сотен циклов зарядки-разрядки батареи.

#смартфоны #realme #аккумуляторы #мобильные устройства #зарядка #батареи
Источник: youtube.com
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