Также компания объявила о намерении уволить 15% сотрудников

Как сообщают СМИ, после публикации корпорацией Intel квартального отчета ее акции рухнули до уровня 2012 года — какое-то время они торговались ниже 21 доллара, а на момент написания данной заметки предлагаются за 21-21.5 доллара. С начала года падение составило более 55%. Значительно упала и капитализация компании – она составляет менее 100 миллиардов долларов против 230+ миллиардов у AMD и 2.63 триллиона у NVIDIA.

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Пессимизм инвесторов вполне можно понять – успехи по освоению Intel новых техпроцессов не впечатляют, при этом себестоимость производства CPU Lunar Lake и Arrow Lake оказалась выше ожидаемого. Компания вынуждена радикально снижать расходы – так, сокращению подвергнутся около 15% сотрудников. Помимо этого, Intel уменьшит капитальные затраты и откажется от выплаты дивидендов. Ударил по репутации фирмы и скандал с нестабильной работой флагманских процессоров Core i9 13-го и 14-го поколений. И хотя Intel продлила гарантию на Box-версии «проблемных» CPU, негативный имидж, созданный за последние месяцы, никуда не делся и уже не денется. По мнению ряда экспертов, продажи CPU следующих поколений окажутся хуже, чем могли бы быть именно из-за проблем с Core i9.