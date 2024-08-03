Были и ДТП с участием граждан в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает ТАСС, за первое полугодие 2024 года в России было зафиксировано более 1800 ДТП с участием электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Управляющие ими граждане как совершали наезды на пешеходов, так и сталкивались с автомобилями и другими транспортными средствами, либо препятствиями. Всего в таких ДТП погиб 21 человек, пострадали почти 2000 человек. Больше всего происшествий с электросамокатами произошло в столичном регионе, а также в Нижегородской области и Краснодарском крае.

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Согласно сведениям МВД, в ДТП в большинстве случаев фигурируют прокатные СИМ, а не находящиеся в личном пользовании. В 57 случаях электросамокатами или альтернативными СИМ управляли граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. По информации журналистов, в течение года в России могут значительно ужесточить правила использования СИМ – например, обязав владельцев электросамокатов устанавливать на них госномера. Некоторые ПДД, например, ограничивающие максимальную скорость, уже существуют, но соблюдают их далеко не все управляющие электросамокатами, моноколесами и другими устройствами граждане.