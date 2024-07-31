При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее увеличение ключевой ставки

Издание «РБК Инвестиции» провело на своем Youtube-канале опрос, касающийся инфляции и предпринимаемых Банком России мер по ее снижению. Согласно результатам исследования, 72% респондентов считают, что инфляция окажется выше 8%, и повышение Центробанком ключевой ставки не окажет на нее достаточного влияния. Еще 23% участников опроса полагают, что инфляция не превысит 6-7% — то есть будет высокой, но с тенденцией к замедлению во второй половине года. В инфляцию 4-5% и ниже верят только 6% аудитории.

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в российской экономике наблюдаются признаки перегрева, и для ее стабилизации необходимо поддерживать ключевую ставку на высоком уровне в течение длительного времени. Не исключили в ЦБ и возможности дальнейшего увеличения данного показателя. В последний раз ключевая ставка повышалась более, чем до текущих 18% в феврале-марте 2022 года, вскоре после начала СВО, но тогда Банк России оперативно снижал ее в последующие месяцы, и на сентябрь 2022 года ключевая ставка составляла уже 7.5% против мартовских 20%.