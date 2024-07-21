Прогноз оказался очевидным и ожидаемым

Как сообщают российские СМИ, суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал результаты сезона 2024/2025 Российской Премьер-лиги по футболу, очередной розыгрыш которой стартовал вчера, 20 июля. Согласно расчетам системы, первое место с вероятностью в 50% займет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Многие эксперты и спортивные аналитики считают, что вероятность подобного исхода даже выше, поскольку «сине-бело-голубые» побеждают на протяжении 6 сезонов подряд, а нынешний сезон для питерцев юбилейный — прошло 100 лет с момента основания клуба. Примечательно, что в прошлом розыгрыше судьба кубка решилась в последнем туре и не полностью зависела от «Зенита».

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Второе и третье места, если верить суперкомпьютеру, с наибольшей вероятностью займут «ЦСКА» и «Локомотив». Что же касается главных претендентов на вылет в ФНЛ (следующий по рангу дивизион) — это «Пари НН» из Нижнего Новгорода, «Факел» из Воронежа, «Акрон» из Тольятти и «Динамо» из Махачкалы. Такая оценка выглядит вполне реалистичной. И хотя информация о том, как именно система формировала прогноз, не разглашается, предположительно, компьютер обработал большие объемы статистических данных из прошлых сезонов и не только – помочь в оценке могли, например, сведения о трансферной стоимости игроков.