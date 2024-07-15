Его владелец в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с пенсионеркой

Как сообщает ТАСС, в Москве впервые был конфискован электросамокат – это произошло в соответствии с решением суда. По информации журналистов, владелец средства индивидуальной мобильности, студент-дизайнер, в состоянии алкогольного опьянения сбил пожилую женщину. Нарушение было повторным – до этого упомянутый гражданин уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, поэтому суд постановил запретить молодому человеку управлять транспортными средствами на срок 18 месяцев, а также изъять электросамокат.

реклама

Самостоятельно виновник происшествия в установленном порядке в отделение судебных приставов не явился, поэтому его подвергли процедуре привода. После этого нарушитель передал приставам электросамокат Dualtron ultra. Стоимость такого средства индивидуальной мобильности составляет от 80 до 450 тысяч рублей в зависимости от версии, состояния и пробега.

Проблема увеличения количества ДТП с электросамокатами в 2023-2024 годах активно обсуждается как в СМИ, так и в профильных ведомствах и государственных органах. Как пишет «Парламентская газета», Госдумой РФ могут быть приняты поправки к законопроекту о средствах индивидуальной мобильности, согласно которым электросамокаты должны будут оснащаться индивидуальными регистрационными номерами и специальными маячками для отслеживания их местоположения.