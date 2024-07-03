Это может сказаться на стоимости моделей линеек, включая серии GeForce RTX 5000 от NVIDIA и Radeon RX 8000 от AMD.

Как сообщает ресурс Hothardware, ссылаясь на данные, предоставленные аналитической компанией TrendForce, увеличение стоимости чипов памяти может привести к подорожанию графических ускорителей – в том числе, игровых. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, подорожать могут даже видеокарты, выпуск которых ожидается сравнительно скоро – речь идет о линейках NVIDIA GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 8000.

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По мнению команды TrendForce, в третьем квартале нынешнего года цены на память увеличатся на 3-20% в зависимости от типа чипов и сегмента, в котором они преимущественно используются. К счастью, стоимость VRAM в среднем вряд ли увеличится более, чем на 3-8% даже с учетом повышения спроса при выходе новых поколений графических ускорителей NVIDIA и AMD. Впрочем, даже такое подорожание может добавить несколько десятков долларов к цене субфлагманских и флагманских видеокарт, особенно в совокупности с другими факторами. Например, спрос на VRAM может резко возрасти из-за увеличения производства ускорителей вычислений для нужд искусственного интеллекта и нейросетей, хотя они в основном оснащаются HBM-памятью.