Корпорация Google в курсе проблемы и ищет пути ее решения

Как сообщает The Verge, смартфоны Google Pixel 6, 6 Pro и 6A после возврата к заводским настройкам стали массово превращаться в «кирпичи», при этом повторный сброс параметров не позволяет восстановить их работоспособность – для этого требуются сторонние инструменты. В корпорации Google уже знают о проблеме, изучают ее и ищут пути решения — об этом представитель компании заявил на форуме поддержки Pixel. Примечательно, что некоторые пользователи столкнулись с багом не после сброса настроек, а после получения одного из обновлений.

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Пока причина сбоя не найдена, владельцам мобильных устройств Google Pixel 6, 6 Pro и 6A рекомендовано воздержаться от сброса настроек к заводским. Тем же пользователям, которые уже осуществили такой сброс и «окирпичили» свой смартфон, предлагается обратиться в службу поддержки Google. Хотя корпорация пока не комментировала ситуацию в СМИ, вероятно, все пострадавшие получат помощь в восстановлении работоспособности Pixel в рамках гарантии, если Google не удастся выпустить исправление, которые пользователи смогут инсталлировать самостоятельно.