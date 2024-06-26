Транспортное средство не соответствовало требованиям безопасности

Как сообщил в своем телеграм-канале главный редактор популярного автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков, в Японии впервые задержали гражданку, передвигавшуюся по улице верхом на электрочемодане – специальном средстве индивидуальной мобильности, оснащенном мотором и аккумуляторными батареями, а также позволяющем одновременно транспортировать в нем значительный объем вещей и передвигаться как на мотоцикле или мопеде.

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Использовавшая электрочемодан девушка сначала удивилась вниманию со стороны правоохранительных органов, поскольку знала, что для управления подобным транспортным средством не нужны водительские права. Как выяснилось, права действительно не нужны, но и передвигаться по улицам Японии на подобных устройствах нельзя, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности.

За несколько лет популярность электрочемоданов в Японии значительно выросла. Подобные устройства в основном предлагаются за 800-2500 долларов – их можно и перемещать, как обычные чемоданы, и использовать примерно так же, как мопеды или электросамокаты. Также с помощью гаджета можно подзаряжать мобильные устройства – он оснащен USB-портами.