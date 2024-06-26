Он базируется на SoC начального уровня Unisoc T612

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, китайская компания Realme представила недорогой смартфон под названием C61 – он базируется на чипе Unisoc T612. Приобрести версию с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64-гигабайтным флеш-накопителем можно за 90 американских долларов, вариант с 4/128 гигабайтами – за 100 долларов, а топовую модификацию 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ — за 110 долларов. Объем доступной памяти можно увеличить, установив карту MicroSD.

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Устройство оснащено 6.5-дюймовым IPS-дисплеем с металлической рамкой, поддерживающим разрешение HD+. Также сообщается о наличии частичной защиты от пыли и защиты от дождя (сертификация в соответствии со стандартом IP54). Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА*ч — производитель обещает, что она сохранит 80% своей изначальной емкости после 1000 циклов заряда-разряда. Информация об основной камере в нескольких источниках разнится — известно лишь, что датчик будет либо 50-мегамиксельным, либо 32-мегапиксельным. Селфи-камера — 8- мегапиксельная. Смартфон можно будет приобрести в двух вариантах цветового исполнения – черном и зеленом.