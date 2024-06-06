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[Zero]
На ПМЭФ 2024 заметили робособаку-гида от «Сбера»
Робот помогает посетителям с навигацией - пока под контролем оператора

Как сообщают российские СМИ и тематические интернет-ресурсы, на на площадке Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заметили робособаку от «Сбера» — она выполняет роль гида, помогая посетителям с навигацией. Пока робот работает под наблюдением оператора, но взаимодействие с собакой осуществляется без его непосредственного участия посредством голосовых команд или при помощи планшета. 

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По информации журналистов, управляющая робособакой электроника находится в контейнере на ее спине. Несмотря на то, что большая часть «железа» робота произведена в Китае, все программное обеспечение, включая софт, отвечающий за навигацию, разработано в России специалистами «Сбера». Согласно заявлениям компании, робособака может выполнять функции не только гида-навигатора, но и курьера. А если оснастить робота дополнительными датчиками, он будет незаменимым помощником при поисково-спасательных работах. Также робопес играет роль платформы, позволяющей «Сберу» проводить тестирование технологий искусственного интеллекта и нейросетей.

#роботы #сбер #робособаки
Источник: hi-tech.mail.ru
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