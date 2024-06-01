Сверхбюджетные мобильные устройства пользуются высокой популярностью на многих рынках.

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, китайский бренд Coolpad презентовал сверхбюджетный смартфон под названием COOL 60. Стоимость новинки составляет всего 599 юаней или менее 85 американских долларов. Модель доступна только в одной конфигурации – с 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтным флеш-накопителем. С учетом стоимости — более, чем достойно.

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Аппарат базируется на бюджетном чипе Unisoc T760 – на высокую производительность в требовательных мобильных играх рассчитывать не стоит. Зато есть поддержка сетей связи пятого поколения (5G) – и это неожиданно для смартфона рассматриваемой ценовой категории. Coolpad COOL 60 оснащен 6.51-дюймовым IPS-дисплеем (720p, 90 Гц), а также двумя камерами – основной 13-мегапиксельной и фронтальной 5-мегапиксельной. Емкость аккумуляторной батареи, согласно информации из разных источников, составляет 4500 или 4900 мА*ч, при этом сведений о максимальной мощности зарядки производитель пока не предоставляет. Приобрести устройство можно будет на JD, а также, вероятно, на AliExpress и других китайских площадках. Появится ли оно официально на глобальном рынке – в настоящий момент неизвестно.