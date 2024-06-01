Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, китайский бренд Coolpad презентовал сверхбюджетный смартфон под названием COOL 60. Стоимость новинки составляет всего 599 юаней или менее 85 американских долларов. Модель доступна только в одной конфигурации – с 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтным флеш-накопителем. С учетом стоимости — более, чем достойно.
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Аппарат базируется на бюджетном чипе Unisoc T760 – на высокую производительность в требовательных мобильных играх рассчитывать не стоит. Зато есть поддержка сетей связи пятого поколения (5G) – и это неожиданно для смартфона рассматриваемой ценовой категории. Coolpad COOL 60 оснащен 6.51-дюймовым IPS-дисплеем (720p, 90 Гц), а также двумя камерами – основной 13-мегапиксельной и фронтальной 5-мегапиксельной. Емкость аккумуляторной батареи, согласно информации из разных источников, составляет 4500 или 4900 мА*ч, при этом сведений о максимальной мощности зарядки производитель пока не предоставляет. Приобрести устройство можно будет на JD, а также, вероятно, на AliExpress и других китайских площадках. Появится ли оно официально на глобальном рынке – в настоящий момент неизвестно.