Мошенники убеждают граждан установить на смартфоны вредоносный софт.

Как сообщают российские СМИ, мошенники начали звонить состоятельным клиентам банком, представляясь администраторами «Википедии» и предлагать исправить статью о них в онлайн-энциклопедии, удалив из нее нежелательные данные, или, в случае отсутствия такой статьи, написать и разместить ее в соответствии с пожеланиями клиента. В ходе диалога с потенциальной жертвой злоумышленники активно используют приемы социальной инженерии.

реклама

Чаще всего мошенники преследуют две цели — убедить человека перевести предоплату или уговорить его установить специальное приложение, якобы необходимое для работы с «Википедией». Под видом данного приложения распространяется вредоносный софт, перехватывающий SMS и push-уведомления и отправляющий их содержимое преступникам. Таким образом, мошенники получают возможность запустить процедуру восстановления доступа в онлайн-банке и похитить денежные средства с карт и счетов гражданина.

Эксперты по информационной безопасности постоянно предупреждают о том, что мошенники изобретательны — они совершенствуют и модифицируют свои преступные схемы, выбирая те из них, которые показывают наибольшую «конверсию» или успешно работают с состоятельными жертвами. К любым входящим звонкам от неизвестных людей следует относиться с подозрением – выполнение их указаний или просьб может поставить вашу финансовую и цифровую безопасность под угрозу.