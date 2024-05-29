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[Zero]
Ролевой экшен Wuthering Waves заработал на смартфонах почти $10 млн за 5 дней после релиза
Игру называют одним из главных конкурентов Genshin Impact.

Как сообщает Game World Observer, мультиплатформенный ролевой экшен с открытым миром под названием Wuthering Waves, выпущенный компанией Kuro Games заработал почти 10 миллионов долларов (после уплаты налогов и сборов) всего за 5 дней после релиза – и это только на мобильных устройствах. Сама по себе игра является полностью бесплатной, но в ней присутствуют микротранзакции, а также система монетизации «гача», во многом схожая с казино, но с гарантией выигрыша после определенного количества попыток.

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Wuthering Waves еще до выхода называли одним из главных конкурентов популярной Action/RPG Genshin Impact — обе игры основаны на одном движке, используют похожие механики, а также выделяются оригинальным графическим исполнением в стиле трехмерного аниме. Согласно сюжету, главный герой, Ровер, просыпается в постапокалиптическом мире и направляется на поиски утраченных воспоминаний совместно с Резонаторами — персонажами, обладающими особыми способностями. По информации игровых изданий, несмотря на то, что игра не поддерживает русский язык, в России ее скачали как минимум несколько сотен тысяч человек — так, только мобильная версия была установлена 280 тысяч раз, а играть с десктопа, как отмечают геймеры, гораздо удобнее.

#смартфоны #игры #гейминг #мобильные устройства #wuthering waves
Источник: gameworldobserver.com
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