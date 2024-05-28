А также под некоторые другие популярные игры.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные, предоставленные «Лабораторией Касперского», мошенники стали чаще маскировать вредоносное программное обеспечение для Android-смартфонов под Minecraft, Roblox, Angry Birds и другие популярные игры. В первом квартале 2024 года было выявлено вдвое больше подобного рода атак, чем за аналогичный период 2023 года.

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Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что злоумышленники активно используют названия игр и модов для них, размещая под видом такого контента вредоносные приложения на различных ресурсах. Например, преступник может предлагать пользователям якобы «взломанную» игру с бесконечной внутриигровой валютой и разблокированными платными функциями. С учетом того, что рынок видеоигр в России за последние 2 года в значительной степени стал серым из-за ухода части разработчиков и издателей, описанная в новости тенденция является ожидаемой и предсказуемой.

Когда пользователи скачивают приложения из неофициальных источников, очевидно, что мошенники захотят этим воспользоваться – аналогичная ситуация наблюдается не только с играми, но и, например, с приложениями попавших под санкции российских банков. Преступники часто выдают за них вредоносный софт или ПО для удаленного управления смартфоном.