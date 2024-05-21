Человек за рулем будет освобожден от ответственности за ДТП

Как сообщает популярный ресурс TechCrunch, Великобритания на законодательном уровне одобрила использование транспортных средств с автопилотом на дорогах общего пользования с 2026 года. Законопроект под названием «Automated Vehicle Act» проходил согласование в различных инстанциях с 2022 года, и на этой неделе он был окончательно принят и стал законом. Автоматизация позволит справиться с дефицитом кадром в транспортной отрасли, заменить людей на вредных производствах, и, при организации должной инфраструктуры, снизить количество ДТП.

Находящийся за рулем транспортного средства со включенным автопилотом человек не будет нести ответственность за ДТП — ее разделят между собой страховые компании, разработчики управляющего ПО или автопроизводитель, в зависимости от конкретной ситуации. По данным британских СМИ, самоуправляемые автомобили уже тестируются под контролем водителей-испытателей на дорогах Лондона и Оксфорда.

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Принятие закона о транспортных средствах с автопилотом вызвало беспокойство в среде профильных экспертов. Многие специалисты считают, что самоуправляемые машины пока не могут безопасно передвигаться по дорогам общего пользования, а на доработку их аппаратной и программной составляющей потребуется не менее 5-10 лет. В качестве аргумента в пользу такой точки зрения можно привести наличие в ПО самоуправляемых авто эксплойтов вроде GhostStripe, а также плохую работу автопилота в сложных погодных условиях и при нестандартных ситуациях на дороге.