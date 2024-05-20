Разработчики добавили в браузер более 20 групповых политик

Команда «Яндекса» представила обновление для корпоративного «Яндекс Браузера» —разработчики добавили более 20 новых групповых политик, позволяющих улучшить защиту информации и предотвратить ее утечки. Например, администраторы смогут добавлять на веб-страницы водяные знаки, а также блокировать для пользователей некоторые привычные функции вроде копирования и вставки, а также перетаскивания элементов.

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Как отмечают специалисты «Яндекса», новые функции безопасности можно гибко настраивать. Например, администратор может разрешить сотрудникам копировать и вставлять определенный объем текста, а также задействовать фильтры, позволяющие скачивать из сети и запускать лишь файлы определенного расширения, которые реально необходимы для работы. Такая защита позволит сократить количество векторов атаки на организацию — исполняемые файлы с длинными, запутывающими людей названиями вроде «Бухгалтерские отчеты.doc.exe» будут отфильтрованы самим браузером. Эксперты по информационной безопасности подчеркивают, что наибольшая эффективность новых инструментов будет достигаться при конфигурировании их под нужды конкретного предприятия, а также при комбинировании различных средств защиты. Например, пакет Microsoft Office может быть подвержен эксплойтам, реализуемым через файлы-документы, поэтому его необходимо вовремя обновлять.