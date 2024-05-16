Южнокорейский бренд обладает высокой узнаваемостью в большинстве крупных стран.

Как сообщает AltIndex, южнокорейская корпорация Samsung за последние 10 лет продала почти 3 миллиарда смартфонов – если точнее, то 2.937 миллиарда. Это на 700 миллионов больше, чем у Apple – несмотря на все усилия компании из Купертино, по объемам продаж мобильных устройств она отстает от своего главного конкурента. Также поставки Samsung превосходят поставки Xiaomi, Huawei и Vivo вместе взятых, и это при том, что китайские производители часто предлагают более доступные по цене решения. Несмотря на впечатляющие результаты Samsung, доля смартфонов компании на глобальном рынке за последнее десятилетие упала на 10%. Это связано с выходом на рынок новых игроков, а также с наращиванием поставок уже упомянутыми Xiaomi, Huawei, Vivo и рядом других фирм. При этом Apple, напротив, удалось нарастить свою долю на 2%. Здесь стоит подчеркнуть, что у «яблочных», в отличие от многих их конкурентов, нет в ассортименте не только сверхбюджетных, но даже бюджетных смартфонов – купить iPhone действительно недорого можно разве что на вторичном рынке. Компании же из Поднебесной нередко предлагают мобильные устройства дешевле 200 или даже 120-150 долларов.

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