Распознав попытку завладеть устройством, она будет его блокировать

Как сообщает The Verge, в операционной системе Android 15 от корпорации Google появится ряд «умных» функций безопасности, включая защиту от вырывания смартфона из рук. Некоторые из этих новых функций будут распространены и на гораздо более старые версии Android — они станут доступны после установки обновлений безопасности. По предварительным данным, описанные функции появятся в смартфонах под управлением Android 10 и более новых версий.

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Функция обнаружения кражи будет распознавать резкие перемещения смартфона в пространстве, характерные для тех случаев, когда устройство вырывают из рук или хватают со стола, после чего пытаются скрыться. В таких случаях экран будет автоматически блокироваться. Также система будет блокировать экран, если вор попытается отключить девайс от сети, чтобы предотвратить попытки удаленного подключения со стороны законного владельца.

Дополнительно в Android 15 появятся «скрытые пространства» — области на накопителе, в которых можно будет размещать конфиденциальные данные, блокируя доступ при помощи PIN-кода или пароля. Усилят разработчики и защиту от вредоносных и мошеннических приложений, которые все чаще используются злоумышленниками.