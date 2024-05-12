За те же деньги можно приобрести новую Lada Vesta на "механике"

Как сообщил главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков, появившиеся было у одного из дилеров в Тольятти Lada Granta с автоматической коробкой передач Jatko были распроданы буквально за час, несмотря на то, что стоят такие машины гораздо дороже, чем модификации на «механике» — от 1.18 до 1.3 миллиона рублей. За такие деньги можно приобрести транспортное средство более высокого класса в кузове «седан» — Lada Vesta, хотя, конечно, без «автомата».

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В разговоре с журналистом представитель дилера признался, что компания получила всего «пару машин». Когда будут следующие поставки — узнать не удалось, но менеджер предложил оставить заявку. Как отметил в своем телеграм-канале господин Кадаков, заявку он оставил и теперь ожидает по ней отклика.

Водители с многолетним стажем нередко пишут на тематических форумах, что их более молодые коллеги не умеют ездить на автомобилях с механической коробкой передач, и не хотят этому учиться. И действительно – как показывают опросы, автолюбители в возрасте до 35-40 лет гораздо чаще готовы переплачивать за автоматическую коробку передач, вариатор или DSG-подобную коробку с двумя сцеплениями.