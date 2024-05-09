Пользователи обвиняют компанию в экономии на их комфорте и навязывании необходимости приобретать зарядное устройство.

Как сообщает ресурс 9to5mac, корпорация Apple убрала из комплектации новых iPad Pro и iPad Air в Евросоюзе и Великобритании зарядное устройство. Подобное решение может быть вызвано как поддержкой европейской инициативы по снижению электронных отходов (WEEE), так и банальной экономией, но, как предполагают многие интернет-комментаторы, вторая причина для компании из Купертино важнее. Apple хорошо зарабатывает на продаже аксессуаров для своей продукции и не намерена отказываться от этой статьи доходов в будущем. Если бы не законодательные требования ЕС, вероятно, корпорация до сих пор использовала бы разъемы Lightning и втридорога продавала оригинальные кабели.

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Примечательно, что в других регионах зарядные устройства по-прежнему входят в комплектацию iPad. Планшеты прошлого поколения получали зарядные устройства также в Евросоюзе и Великобритании. Как ожидают эксперты, тенденцию отказа от «зарядников» могут подхватить и другие производители, что негативно скажется на потребителях, поскольку цены на смартфоны, планшеты и другие гаджеты из-за этого, конечно же, никто снижать не станет.