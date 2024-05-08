По мнению руководства компании, требования американского правительства идут вразрез с принципом свободы слова, закрепленным в Конституции США.

Как сообщает Bloomberg, противостояние китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok с американским правительством вскоре выйдет на новый уровень — корпорация подала на власти США в суд. Ранее в США приняли законодательный акт, согласно которому ByteDance должна или продать TikTok американской фирме, или столкнуться с запретом приложения на территории страны. Руководство компании считает, что подобные требования незаконны и готово отстаивать подобную позицию в суде.

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Согласно заявлениям ByteDance, продажа или запрет TikTok нанесут ущерб как американским пользователям площадки, включая популярных создателей контента, так и владельцам бизнесов, использующих приложение для продвижения своих товаров и услуг. Позиция компании заключается в том, что требования Конгресса противоречат Первой поправке к Конституции США и ряду других законодательных норм. При этом в Конгрессе считают, что Китай может получить благодаря TikTok доступ к персональным и другим чувствительным данным американцев, а также использовать популярное приложение для пропаганды. Точку в вопросе должно поставить судебное разбирательство, хотя неизвестно, как долго оно может продлиться.