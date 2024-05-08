Транспортное средство проехало 2,5 тыс. км и перевезло свыше 10,6 тыс. человек.

Как сообщает корпорация «Ростех», в Санкт-Петербурге подошел к концу период тестовой эксплутации электробуса КАМАЗ-6282 ONC – по итогам месяца автобус с электродвигателями проехал порядка 2.5 тысяч км и перевез более 10,6 тысяч пассажиров. Расход электроэнергии не превысил 2,18 кВт/км, при этом снимать модель с маршрута не пришлось ни разу. Благодаря запасу хода в 250 км электробус достаточно заряжать ночью, после чего он может эксплуатироваться в течение всего рабочего дня. Одновременно перевозить КАМАЗ-6282 ONC может до 85 человек, при этом число сидячих мест составляет 35 штук. Подчеркивается, что автобус соответствует критериям программы «Доступная среда».

реклама

Рассматриваемая модель электробуса была представлена в 2023 году в рамках тематического мероприятия Comtrans 2023. Мощность двигателей транспортного средства составляет 2х180 кВт, что же касается аккумуляторных батарей — они литий-никель-марганец-кобальтовые (NMC) общей емкостью 499 КВт*ч. Отмечается, что перевозчик высоко оценил ходовые качества, комфортабельность и другие характеристики нового электрического автобуса.