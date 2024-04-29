Ранее такой способ обмана был распространен в основном в азиатских странах

Как сообщает популярный ресурс WCCFTech, мошенники все чаще стали перепродавать на онлайн-площадках бывшие в употреблении видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с выпаянными чипами GPU и видеопамятью — эти наиболее дорогостоящие компоненты реализуются ими отдельно для получения дополнительной прибыли. Об одном из таких случаев рассказала компания Northwest Repair, клиент которой приобрел подобное устройство.

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Эксперты отмечают, что ранее описанная мошенническая схема была распространена в основном в азиатском регионе, но теперь ее используют злоумышленники по всему миру. Приобретать графические ускорители на вторичном рынке удаленно и без предварительной проверки становится все более рискованным. Что же касается заранее удаленных GPU и чипов памяти – они могут использоваться, например, для создания ускорителей ИИ-вычислений с более компактной, чем у GeForce RTX 4090, системой охлаждения. Сами же бескомпонентные печатные платы от «четыре тысячи девяностых» порой продаются по бросовым ценам в несколько десятков американских долларов за штуку. Не исключено, что мошенники будут массово скупать такие платы для того, чтобы в будущем перепродавать их под видом полноценных графических ускорителей.