Речь идет о возврате игры после использования программы раннего доступа

Компания Valve анонсировала изменения в правилах программы возврата средств в рамках использования игрового сервиса Steam: теперь проведенное в том или ином проекте время начинает отсчитываться не после официального релиза – ранний или расширенный доступ также будут учитываться. Вернуть средства по-прежнему будет можно, если с момента покупки игры прошло не более 14 дней, и пользователь провел в ней не более 2 часов.

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До закрытия данной лазейки геймеры могли провести в игре десятки часов, если получили к ней доступ до официального релиза, после чего запросить возврат средств. Например, можно было пройти весь первый акт ролевой игры Baldur’s Gate 3 до ее выхода, в раннем доступе, после чего вернуть потраченные деньги. Как предполагают интернет-комментаторы, информация о проблеме могла распространиться в социальных сетях или на игровых форумах, после чего в Valve обратили на нее внимание и подкорректировали правила возврата средств. Примечательно, что в Steam иногда делают исключение и возвращают деньги, даже если игроки провели в каком-либо проекте более 2 часов. Последний раз такая «акция» прошла при закрытии провалившегося онлайн-шутера The Day Before.